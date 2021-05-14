مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021.. ستعود لطبيعتها

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021، مؤكدة أن مواعيد العمل ستعود لطبيعتها من الساعة 5.15 صباحا، وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، بشكل يومي، مشيرة إلى أن جميع القطارات العاملة خضعت لعمليات تعقيم وتطهير قبل انطلاق ساعات التشغيل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الركاب من أي مكروه.

شركة المترو: مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021 مناسبة لجميع الركاب

وأشارت شركة مترو الأنفاق، إلى أن مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021، ستكون مناسبة لجميع الركاب، منوهة إلى أن الشركة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن عمليات التعقيم والتطهير لجميع الأماكن التلامسية مع الركاب داخل جميع محطات الخطوط الثلاثة تتم على مدار ساعات التشغيل بشكل دوري، كما يتم أيضا تعقيم وتطهير جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل بشكل يومي داخل الورش وعلى الأرصفة، وأن الشركة تقوم بشكل مستمر على مدار ساعات التشغيل بإذاعة رسائل صوتية عبر الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة، للتأكيد على جميع الركاب بضرورة إرتداء الكمامة داخل المحطات.

مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021

وقالت شركة مترو الأنفاق، إن مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021، ستستوجب تنفيذ جميع الرحلات، قبل توقف حركة التشغيل عند الساعة الواحدة صباحا، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات، وأخرى متحركة داخل عربات القطارات، مع وجود الشرطة النسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك وبعد انتهاء العيد، لضبط أي مخالفات أو أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور، وذلك على مدار ساعات التشغيل، بشكل يومي.

تقليل زمن التقاطر لمواجهة الزحام بسبب كورونا

ونوهت شركة مترو الأنفاق، إلى أن مواعيد عمل المترو بعد عيد الفطر 2021، تستوجب تقليل زمن التقاطر بين القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي مرفق المترو، لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل، وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على «فيس بوك».