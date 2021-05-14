7 مقرات للتطعيم بلقاح كورونا في بني سويف.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، افتتاح وتشغيل 6 مراكز للتطعيم بلقاح التمنيع ضد فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تيسيرا على الفئات المستهدفة من المواطنين على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي بمستشفى بني سويف التخصصي بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، ليصل إجمالي عدد مركز تلقي التطعيم بالمحافظة إلى 7 مراكز.

مراكز تلقي التطعيم بلقاح كورونا في بني سويف

1- مركز بمقر الوحدة المحلية بقرية بني عدي بمركز ناصر.

2- مركز بقرية قاى باهناسيا.

3- مركز بقرية قوم أدريجة بالواسطى.

4- مركز بمقر المركز الطبي بمدينة ببا.

5- مركز بمقر المركز الطبي بمدينة الفشن.

6- مركز بمقر الوحدة المحلية لقرية بدهل بسمسطا.

7- مركز مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف.

توافد المواطنين على مراكز تلقي لقاح كورونا في بني سويف

وبدأ المواطنون الذين تلقوا رسالة من وزارة الصحة، التوجه لأحد المراكز للحصول على اللقاح، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقريرا عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، لآخر المستجدات فيما يتعلق بجهود القطاع الصحي في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وكذا الجهود المبذولة من قبل عناصر المنظومة الصحية في كافة التخصصات الطبية، والحلول المنفذة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصول المواطنين على اللقاح بتلك المراكز، مع أهمية متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذويهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لا سيما جهودها الكبيرة في توفير لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، وتسهيل حصول المواطنين عليه.

محافظ بني سويف يناشد المواطنين التسجيل بموقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح

وجدد محافظ محافظ بني سويف، مناشدته للمواطنين، بالإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك يساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، مشيدا بالجهد المخلص المبذول من جيش مصر الأبيض بالمنظومة الصحية بالمحافظة في مواجهة الفيروس.

«صحة بني سويف»: اختيار أماكن مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات

من ناحيته، أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، على أنه تابع توفير التجهيزات اللازمة للمراكز الستة على مستوى المحافظة، والاطمئنان على توفير المستلزمات الطبية اللازمة، ومستلزمات الوقاية من الفيروس، حيث تمت مراعاة اختيار أماكن مناسبة من حيث الموقع والتجهيزات، مؤكدا على أنه وضع خطة للمتابعة اليومية لسير منظومة العمل بكل مراكز لقاح التمنيع ضد فيروس كورونا، مؤكداً على أن اللقاح المستخدم آمن تماما.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشددا على ضرورة التزام جميع المستحقين الذين سجلوا بالموقع وتلقوا رسالة عبر الموبايل، بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون في ذلك إطلاقا.

وتلقى وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لقاح فيروس كورونا المستجد.