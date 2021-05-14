سيد رجب: «إحنا بنعمل اللي علينا ومش مفروض حد يقول عن نفسه كويس»

قال الفنان سيد رجب، إن الفنان محمد ممدوح كان عظيما في أدائه خلال مسلسل «لعبة نيوتن» وهو ممثل عظيم وبارع، والمخرج أيضا تامر محسن، هو شخص بارع وعظيم، معربا عن فخره بالعمل معهما في هذا المسلسل، وكانوا يتفقون على كل شيء في العمل، وهذا ظهر في النتيجة النهائية للعمل.

وأضاف «رجب»، في لقاء مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن جميع العاملين في المسلسل يتشاركون لكي ينتجون عملا جيدا، ولا يوجد مخرج أو ممثل يقول عن نفسه أنه أحسن ممثل أو مخرج في مصر لأنه قدم عملا جيدا، هو قدم العمل نتيجة وجود ومجهود آخرين معه، مشددًا: «إحنا بنعمل اللي علينا، والنتيجة بتاعة الجمهور، ومش من المفروض حد يقول عن نفسه إنه كويس».

وتابع أن تحديد سمات الشخصية في العمل تحدث بالتنسيق مع المخرج، والممثل هو الذي يترجم كل المجهود الذي بُذل في المسلسل، وإذا كان المخرج والمؤلف والمصور بذلوا مجهودا كبيرا، وهذا المترجم (الممثل) ترجم الرسالة خطأ فإن النتيجة ستكون سيئة، ولذلك «فإننا نستطيع تقديم دراما على مستوى عال، وأنا فخور بالعمل ويجب أن يعيش هذا المسلسل في تاريخ الدراما المصرية».

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.