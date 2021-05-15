البعض استغل إجازة عيد الفطر.. طرق الإبلاغ عن تعديات الأراضي الزراعية

قد يستغل البعض فترة إجازة عيد الفطر المبارك، التي تمتد ليوم الأحد المقبل الموافق 16 مايو، ويقوم بالجرف والتعدي على الأراضي الزراعية للبناء عليها، الأمر الذي يعرض هؤلاء الأشخاص للمساءلة القانونية.

وعليه خصصت وزارة التنمية المحلية، طرق تلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، والتي يتم عبرها التواصل الفوري مع الشكوى من خلال وسائل الاتصال التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) ، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة.

كما خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطا ساخنا للإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطرالمبارك، وذلك حافظا على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال الرقم «0237499385»، أو من خلال الخط الساخن (19561) أو «واتس آب» على (01111866710)، و(01111866711)، وأن متابعة الشكاوى يتم من خلال غرفة عمليات لمتابعة الخط الساخن، والتدخل السريع للتعامل مع أي حالة تعد.

خطوات الدولة لوقف التعديات على الأراضي

وكان قد أعلن في وقت سابق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، وجود خطة بالتنسيق مع عدة جهات لمنع أى تعديات على الأراضي ووقف أي تجاوزات بناء وهى كالتالى:

- إحالة المتعدين إلى النيابة العسكرية خاصة الذين لم يتقدموا للتصالح .

- الالتزام بشروط الارتفاع وتطبيقها بكل حزم على المبانى السكنية.

-عدم التوسع فى الأحوزة العمرانية بالمحافظات على حساب الأراضى الزراعية.

- تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضى الزراعية.

-استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وعدم التوسع فى الأحوزة العمرانية على حساب الرقعة الزراعية.

- مواجهة ظاهرة العشوائيات وعدم السماح بظهور مناطق عشوائية جديدة.

- تعليمات مشددة لجميع مسؤولي وزارة الزراعة لمنع التعديات على الأراضي.

-التنسيق مع وزارة الداخلية واجهزة الحكم المحلي لإزالة أي تعديات في مهدها

-تكليف المحافظين بمراجعة الكتلة البنائية المتاخمة والمجاورة للأحوزة العمرانية فى ضوء التصوير الجوي.

- مراجعة منظومة التغيرات المكانية التى تمت من خلال إدارة المساحة العسكرية بتاريخ 22/7/2017 والتنسيق مع ممثلى وزارة الزراعة لبحث إمكانية ضم الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية لمنع تآكل الرقعة الزراعية .

- سرعة إنهاء أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة و المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات.

- وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لأحياء محافظتى القاهرة والجيزة والأحياء السكنية ذات الكثافة العالية بالمحافظات

- عدم السماح بإقامة عقار دون جراجات ومساحات كافية لانتظار السيارات .

-استمرار أعمال إزالة كافة التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بالمحافظات وقيام وحدات التدخل السريع التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية بتنفيذ الإزالات