حورية فرغلي: عيني الشمال شريرة واليمين طيبة

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الإنسان لديه عين طيبة، وأخرى شريرة، لافتة إلى أن عينها اليسرى شريرة، واليمنى طيبة.

وأضافت «فرغلي»، في لقاء مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنها في مسلسل «ساحرة الجنوب» ذاكرت كثيرا الشخصية، لأنها كانت تريد تقديم «الشخصية الملبوسة» بطريقة طبيعية جدا، ولذلك شاهدت حلقة من حلقات الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج «صبايا الخير» والتي استضافت فيها شخصيات «ملبوسة»: «ولكن حسيت الموضوع أوفر بزيادة، ومكنتش عايزة أعمل الشخصية بهذا الشكل».

وتابعت أنها كانت تريد تقديم شخصية بسيطة ولكنها «بتخوف» في نفس الوقت، ولذلك استخدمت «عينها الشريرة»، وعدسات اشتروها من الولايات المتحدة، في أداء هذا الدور في المسلسل الذي لاقى نجاحا كبيرا، موضحة أن وزنها كان 49 كيلوجراما، لأن «الشخصية الملبوسة لا بتاكل ولا بتشرب».

وأجرت الفنانة حورية فرغلي عملية في أمريكا عقب تحطم أنفها أثناء سقوطها من على حصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية ولأن العملية فشلت تسبب الأمر في صعوبات لها في التنفس والسمع وتنمر من بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حورية فرغلي التي ولدت بالإمارات، كانت دراستها بعيدة كل البعد عن المجال الفني، حيث درست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، قبل ممارستها لرياضة الفروسية التى حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية، وقدمت حورية فرغلي عددا من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل «ساحرة الجنوب» والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وكانت حورية فرغلي قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان آخر ظهور فني لها فى موسم رمضان قبل الماضي، من خلال مسلسل «مملكة الغجر»، وفيلمها السينمائي الأخير «طلق صناعي».