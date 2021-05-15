الإسكندرية: تشكيل فرق عمل لفض تجمعات العيد أولاً بأول

كشفت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، عن أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بخصوص مواجهة فيروس كورونا خاصة خلال موسم الأعياد، وقالت: «احنا في المحافظة شكلنا فرق عمل من بدري وتوجهت للشواطئ، وكان فيه تعاون وثيق بين المحافظة والجهات الأمنية».

فض التجمعات الخاصة بالمواطنين أولاً بأول

وأضافت «عازر»، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفرق التي تم تكوينها تقوم بالمرور على الشواطئ، وتقوم بفض التجمعات الخاصة بالمواطنين أولاً بأول، كما أنه وفي حال تسلل أي شخص إلى الشواطئ، فيتم إخراجه فوراً من المياه.

نائب المحافظ: نعول على وعي المواطن

وأوضحت أنه وبالنسبة للغرامات فيتم تطبيقها على مستأجري الشواطئ والأشخاص ممن لا يلتزمون بقرار ارتداء الكمامات، وأوضحت أن «الغرامة ما هي إلا وسيلة ردع، وفي النهاية كلنا بنعول على وعي المواطن».

رصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

وأكدت أنه وبالنسبة للتعديات على أراضي الدولة، فإن الدولة تعتمد على تلك الجزئية على نهج عام يعتمد على منظومة المتغيرات المكانية، وهي المنظومة الإلكترونية التي تدار من قبل أجهزة الدولة بشكل عام، وتابعت في هذا الشأن أن «أي عملية بناء مخالف، أو أعمال تعديات يتم رصدها بواسطة الأقمار الصناعية، وإبلاغها في الحال للسلطات المحلية المسئولة عن التنفيذ، وهناك فرق عمل تتحرك فور وصول البلاغ عن تلك المناطق».