تحرير 36 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
09:56 ص | السبت 15 مايو 2021
جولات نائب محافظ المنيا
حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات، أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خلال حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة.
وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم خلال الحملات تحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.
وأضاف رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمقاهي والكافتيريات والمخابز والأسواق والمطاعم، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي استقرار الأوضاع الصحية بمراكز المحافظة التسع وكذلك متابعة كافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
أجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، شملت المنيا العام والصدر بمدينة المنيا، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، حيث تابع الوضع الصحي داخل المستشفيات، واطمأن على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ عدداً من أهالي المرضى ضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات، واطمأن كذلك على توافر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد على الاهتمام بالنظافة العامة.