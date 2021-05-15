تحرير 36 مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات، أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خلال حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إنه تم خلال الحملات تحرير 36 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمقاهي والكافتيريات والمخابز والأسواق والمطاعم، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بالمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للاطمئنان علي استقرار الأوضاع الصحية بمراكز المحافظة التسع وكذلك متابعة كافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

أجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، شملت المنيا العام والصدر بمدينة المنيا، وذلك بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أيمن وجدي، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، حيث تابع الوضع الصحي داخل المستشفيات، واطمأن على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة، ناشد نائب المحافظ عدداً من أهالي المرضى ضرورة الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، كما اطمأن على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات، وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بالخزانات، واطمأن كذلك على توافر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، وشدد على الاهتمام بالنظافة العامة.