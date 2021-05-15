أسعار الذهب ثالث أيام عيد الفطر.. وعيار 21 بـ813 جنيها

سجلت أسعار الذهب، في ثالث ايام عيد للفطر استقرارًا سعريًا في محلات الصاغة، وبيع عيار 24 بنحو 928 جنيهًا، وسجل عيار 21 نحو 813 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 696 جنيهًا وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و501 جنيه، فيما بلغ سعر الأوقية 28 ألفًا و881 جنيهًا.

وتراهن محلات الصاغةخلال فترة عيد الفطر على تحريك المبيعات التي عانت من الركود في مواسم كعيد الأم على سبيل المثال، حيث يتزايد الطلب على الذهب، وذلك بسبب الإقبال على شراء «الشبكة» وخاتم الخطوبة.

وتتغير أسعار الذهب، بشكل لحظى كل عدة دقائق بتغير السعر في البورصات العالمية نتيجة الشراء للمعدن الأصفر من جانب المستثمرين، فيما كانت أسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري، قد سجلت ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكي إيراني فى العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة.

وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية، إنَّ اسواق الذهب انتعشت قبيل عيدالفطر بـ24 ساعة، مراهنًا على ارتفاع الطلب خلال فترة عيد الفطر وموسم الصيف، مضيفًا أنَّ متوسط حركة السعر العالمي يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأي حركة في سعر أوقية الذهب عالميًا تؤثر على الذهب في مصر، لكن تحرك الذهب في حدود 20 إلى 40 دولارًا، وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية، وهو ما يؤثر بنسبة 2% في الأسعار.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار خلال 24 ساعة المقبلة وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر قبل أن تعاود الانخفاض مجدداً مع استئناف الأعمال في الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنَّه رغم من ارتفاع الأسعار، إلا أنَّ مبيعات المشغولات سجلت نموًا في الطلب عليها، مدعومة باقتراب عيد الفطر وموسم حفلات الخطوبة والزواج.