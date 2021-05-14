استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الجمعة الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة من الاستقرار في كافة أعيرة المعدن الأصفر، وذلك بالتزامن مع إقبال الكثير على شرائه لاتجاه العديدين إلى الزفاف والخطوبة خلال وعقب فترة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر، عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 899 و902 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 787 و789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 بين 675 و676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، بين 6296 و6312 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 899429 و901714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 27972 و28043 جنيهًا.

وعالميا الذهب يعزز مكانته مع تراجع الدولار

وعلى خلفية انخفاض الدولار، زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة، الا أن المكاسب جاءت محدودة، كما وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.61 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.40 دولار.

من جهته قال ستيفن إينيز الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمت، وفقا لوكالة «رويترز»، إن التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصبح متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الفيدرالي للحوافز قليلا.

سعر المعادن الأخرى عالميا

وربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.