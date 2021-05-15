سعر الدولار اليوم السبت 15-5-2021 في البنوك المصرية

اهتمام كبير يوليه المواطن بمتابعة حركة الأسعار خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي تمتد ليوم غد الأحد، وعلى رأسها أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بشكل يومي.

وفي هذا الإطار ترصد «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار اليوم، وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة الموافق 14 مايو الجاري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويسسجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليور

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 14 مايو، في البنك الأهلي المصري، نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.92 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع، وسجل نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الجنيه الإسترليني

فيما وسجّل الجنيه الاسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 14 مايو، في بنك مصر، نحو 22.01 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 22.00 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.01 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، 22.01 جنيه للشراء 22.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 14 مايو، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

واخيرا سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 14مايو، في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.