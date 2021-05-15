المدن الجامعية تبدأ استقبال الطلاب بعد إجازة العيد بخطة مواجهة كورونا

تبدأ الجامعات الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2021، استقبال طلابها المقيمين بالمدن الجامعية استعداداً لاستكمال أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وكذلك الاستعداد للامتحانات النهائية للتيرم الثاني المقرر انطلاقها في شهر يونيو المقبل.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ستبدأ الأسبوع الجاري استقبال طلابها المقيمين بالمدن الجامعية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، استعداداً لاستكمال أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك أعمال الامتحانات للتيرم الثاني المقرر انطلاقها شهر يونيو المقبل، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الماضي.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونان وذلك وفقاً لخطة مواجهة تفشي المرض، مع التشديد على إلزام جميع منتسبي الحرم الجامعي بارتداء الكمامة، فضلاً عن التوسع في الاعتماد على نظام التعليم «أون لاين»، والتأكيد على ضرورة متابعة أعضاء هيئة التدريس للعلمية التعليمة من خلال المنصات .

وأعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، البدء في فتح المدن الجامعية أمام جميع الطلاب المقيمين بها، بدءاً من الجمعة المقبل الموافق 21 مايو الجاري، وذلك استعداداً لاستكمال العام الدراسي الجاري بمختلف الكليات وكذلك الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أكد على بدء امتحانات نهاية العام الدراسي خلال شهر يونيو المقبل وانتهاؤها خلال شهر يوليو المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن حسن سير الامتحانات، وكذلك سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضًا، مع التشديد على منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.