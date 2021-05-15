أسرة ضحيتي 15 مايو تتسلم جثة الابنة وتترك الأم في مشرحة زينهم

رفضت أسرة ضحيتي شقة 15 مايو، التين عثر عليهما مذبوحتين على يد نجل شقيق الأم بسبب خلافات عائلية، استلام جثة الأم، ليجري حفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة زينهم، لحين حضور أي من أفراد عائلتها لاستلام الجثمان لدفنه، بينما تسلمت الأسرة جثة الابنة البالغة من العمر 22 عاما.

وكانت مشرحة زينهم، قد تسلمت مساء أمس، جثتين لربة منزل في العقد الرابع من العمر وتدعى نجوى، وابنتها نور، في العقد الثاني من العمر، بعد العثور عليهما مذبوحتين داخل شقتهما بالمجاورة 12 بمدينة 15 مايو، وبناء على قرار النيابة العامة، أجريت الصفة التشريحية للجثتين لبيان سبب الوفاة، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب وفاتهما، ومن المقرر الانتهاء من كتابة التقرير النهائي خلال أسبوعين، وإرساله إلى النيابة المختصة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بالعثور على ربة منزل ونجلتها مذبوحتين داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربه منزل نوبية، وتدعى نجوى، في العقد الرابع من العمر، داخل غرفة نومها وسط بركة من الدماء.

كما جرى العثور على جثة الابنة في صالة الشقة مسجاة على ظهرها وسط بركة من الدماء، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.

القبض على المتهم

وعلي الفور جرى تشكيل فريق بحث، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، وبتفريغها تبين مشاهدة نجل شقيق المجني عليها في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، كما توصلت التحريات إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.