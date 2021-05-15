اختل توازنه بالشرفة.. مصرع شاب سقط من السادس بالقناطر

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بالدور السادس في إحدى العمارات السكنية بمدينة القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، حيث اختل توازنه أثناء وجوده بالشرفة، فسقط على الأرض، ولقى مصرعه في الحال.

تحرر محضر بالواقعة،ـ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث، وتم تسليم جثة المتوفي إلى اسرته، لدفنها بمقابر العائلة في قرية «البرادعة»، بدائرة مركز القناطر.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بورود بلاغ بسقوط شخص من علو من برج سكني بمنطقة أبراج المهندسين بمحيط محلج القطن، دائرة المركز، ووفاته في الحال.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يُدعى «ع. س. س.»، محامي، من قرية «البرادعة»، وله محل إقامة بالبرج محل الواقعة، وأقر شهود الواقعة بأن المتوفي كان متواجداً بشرفة شقته، واختل توازنه، مما أدى إلى سقوطه من الطابق السادس، حيث لقى مصرعه على الفور.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي متزوج من سيدتين، وأنه في الآونة الأخيرة طلق إحداهما، وهي زوجته الأولى، ومقيم في الشقة محل الواقعة مع زوجته الثانية، وأنه محام شهير، وله تعاملات كثيرة مع عملائه بمكتب المحاماة الذي يمتلكه، كما دلت التحريات الأولية على أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية.