«الصحة» تحذر من زيادة إصابات كورونا الأسبوع المقبل.. وتستعد لتصنيع اللقاح

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنَّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد حالة من ارتفاع أعداد مصابي الفيروس، موضحًا أنَّه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتمّ تسجيل من 1300 لـ1500 إصابة بشكل يومي، ثم تنكسر الموجة في شهر يوليو، ولكن هذه التوقعات تتوقف على سلوكيات وتحركات المواطنين ومدى التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية.

المحافظات الأعلى اصابة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ المحافظات الأعلى إصابة بالفيروس القاهرة والجيزة وهما في الصدارة وذلك بسبب التحركات التي شهدها شهر رمضان الكريم وكذلك الأيام ما قبل العيد، ثم جاءت محافظة الفيوم والمنيا، والفيوم، وسوهاج؟

وطالب المصدر مواطني هذه المحافظات ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وضرورة الإطلاع على مستجدات الفيروس.

وناشد المصدر، المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ مصر تسعى إلى توفير أنواع مختلفة من لقاحات كورونا، مبينًا أنَ هناك تدفق في شحنات لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة.

ونوه إلى أنَّ الدولة تسعي في الفترة القادمة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوي، لافتًا إلى بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال الشهر الجاري، بعد تسلم المواد الخام والتي تصل إلى 1400 لتر لانتاج 2 مليون و250 ألف جرعة.

وصول شحنات مختلفة من لقاح كورونا لمصر

جدير بالذكر، أنَّ مصر على مدار يومين متتالين استقبلت شحنتين مختلفتين من لقاح كورونا، فاستقبلت مليون و768 ألفًا و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة استرازينيكا، بمطار القاهرة الدولي، كثاني دفعة ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

كما استقبلت شحنة من لقاح سينوفارم وصلت الى 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي من إنتاج شركة سينوفارم، الصينية ضمن 20 مليون جرعة تمّ الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.