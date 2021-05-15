تكريم فرق تمريض مستشفيات عزل مراكز شمال المنيا

كرمت مديرية الصحة في محافظة المنيا، فرق تمريض مستشفيات عزل سمالوط، وبني مزار، ومغاغة، بشمال المحافظة، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات اليوم السبت، إنه تم تكريم الطواقم التمريضية داخل مستشفيات سمالوط النموذجي وبني مزار المركزي، ومغاغة، وصدر بني مزار، موضحًا أنه تم تكريم جميع الممرضين والممرضات بمستشفيات العزل في المنيا، على دفعات منعًا للزحام، حيث شملت الدفعة الأولى تكريم الطواقم التمريضية في مستشفيات عزل ملوي وصدر المنيا.

وأضاف وكيل الوزارة أن التكريم يأتي لما قدمه الفرق التمريضية من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، والمصاحبة لفيروس كورونا، وكذلك التمريض المثالي وما بذلوه من جهد خلال فترات الحجر الصحي التي تستلزم بقائهم في المستشفيات دون الذهاب إلى منازلهم لتقديم الواجب الوطني في تقديم الخدمات الطبية المساعدة لفرق الأطباء باعتبارهم عامل أساسي في العملية الطبية

وكرّم وكيل وزارة الصحة، في وقت سابق، فرق تمريض مستشفيات عزل ملوي ومستشفى صدر المنيا، مشيدا بالجهود المبذولة من فرق التمريض خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لهم لتفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفترة العصيبة الماضية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلن «النادي» عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، طوال أيام عيد الفطر المبارك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءا.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة المنيا مع منسقي المستشفيات بالمحافظة؛ لمناقشة تطبيق مشروع الزمالة داخل مستشفيات المحافظة.