رصد وإزالة مخالفتي بناء خلال إجازة عيد الفطر في العبور وسوهاج الجديدة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جرى رصد وإزالة مخالفة بناء بالحي الرابع أثناء المرور الدوري لمسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد «الغيطي»، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي حالات مخالفة بأنحاء المدينة، مشيراً إلى أن مخالفة البناء تمثلت في محاولة مالك القطعة زيادة غرف السطح بالمخالفة، حيث جرى رصده وإجباره على إزالة المخالفة على نفقته، وسيجري استكمال الإجراءات القانونية ضده.

من جانبه، قال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه جرى رصد مخالفة تمثلت في محاولة مالك إحدى القطع بناء دور مخالف وجرت الإزالة الفورية بمعرفة إدارات الجهاز المعنية.

من جانبهم، كثف مسؤولو أجهزة عدد من المدن الجديدة، المرور الدوري في أوقات متفاوتة لرصد ومنع أي محاولات ارتكاب مخالفات والتعامل معها على الفور، كما طالبوا المواطنين بضرورة الالتزام والمساهمة في تطبيق القانون، للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.