فتح باب الحجز لوحدات الإسكان بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

طرحت الشركة المصرية السعودية، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحداتها السكنية بالحي اللاتيني، وقالت مصادر مطلعة بجهاز مدينة العلمين الجديدة، إن التعاقد واختيار الوحدات بأسبقية الحجز، وتبدأ مساحات الوحدات من 50 مترًا للوحدة إلى 200 متر، بأسعار تبدأ من 14 ألف وتصل إلى 26 ألف جنيه للمتر، بأنظمة سداد على أقساط تبدأ من 3 حتى 10 سنوات، ومقدم يبدأ من 5%، وسيتم تسليم الوحدات خلال شهر يونيو 2022.

مشروع الحي اللاتيني بالعلمين يعيد طابع الإسكندرية القديمة

وأضافت المصادر، أن مشروع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة، يعيد طابع الإسكندرية القديمة بالمعمار الروماني القديم، ويتم تنفيذ الحي اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الخرسانات 75%، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان «سكني - تجاري» بالمنطقة الشاطئية.

وأشارت إلى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «العلمين الأهلية»، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 73%، كما يجرى تنفيذ أعمال المرافق المختلفة، وتم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي بمشروع الممشي السياحي، ويبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 مترًا، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها 80%.

نسبة الإنجاز الكلي بالمدينة التراثية بلغ 65%

وأكدت المصادر، أنه جارِ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانًا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل «البحيرة الرئيسية، الحديقة المركزية، المسجد، الكنيسة، المسرح الروماني، الأوبرا، المباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات».

الداون تاون تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة

ولفتت المصادر، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمنطقة الداون تاون، بلغت حوالي 70%، وتضم 40 عمارة بها 1320 وحدة بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترًا مسطحًا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات «Tawin House» بالروف، مشيرًا إلى أنه جارِ تنفيذ 80 عمارة «1920 وحدة» بمشروع الإسكـان المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 85%، بجانب تنفيذ 4096 وحدة «128 عمارة» بمشروع «سكن مصر»، وبلغت نسبة الإنجاز 70%.

تتمتع مدينة العلمين الجديدة بواجهة متميزة على البحر المتوسط

وتابعت المصادر، أن مدينة العلمين الجديدة، تتمتع بواجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم تعادل كورنيش الإسكندرية، وتم اختيار هذا الموقع العبقري لإنشاء المدينة، بحيث تكون مدينة متوافقة بيئيًا توفر جودة الحياة، وتطبق أفضل الممارسات البيئية، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع توفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة لسكانها، وتمثل نموذجًا جديدًا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا متنوعًا «سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، وبحث علمي».

مدينة صالحة للحياة على مدار السنة

وأوضحت المصادر، أنه من المستهدف أن تكون مدينة العلمين الجديدة مدينة صالحة للحياة على مدار السنة، تضم إسكانًا لجميع شرائح المجتمع، وفرص عمل، ومنطقة صناعية، وجامعات، ومدارس، ومستشفيات، وكل الخدمات المختلفة، التي تحقق جودة الحياة لكل المصريين، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وهناك 4 مراحل لتنمية مدينة العلمين الجديدة «الأولى بمساحة 14300 فدان، الثانية بمساحة 14 ألف فدان، الثالثة بمساحة 9900 فدان، والرابعة بمساحة 10700 فدان»، وتضم المرحلة الأولى استعمالات «سياحية، سكنية بأنواعها، خدمات، المدينة التراثية، ومناطق ترفيهية».