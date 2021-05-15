آخر موعد لطلبات تحويل وحدات حاجزي «الإسكان الاجتماعي»: حتى نهاية مايو

تعد طلبات التحويل بين وحدات الإسكان الاجتماعي، فرصة لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل، وهي فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين، بالموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية المدن/ المراكز، التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

ويأتي ذلك استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في استقبال طلبات التحويل من يوم 5/5/2021، على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات التحويل يوم الاثنين الموافق 31/5/2021.

واشترط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لقبول طلب التحويل، في حالة عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المتقدم عليه.

يُذكر أنَّ خطوات تقديم «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، طلب التحويل» تتمثل في أن يقوم العميل المتقدم بالطلب بتحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، ثم إعادة تحميل نموذج طلب التحويل مرة أخرى بنفس الموقع.

وفي حالة قبول الطلب «بعد دراسته من جانب الصندوق»، يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة «طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية»، بواسطة صاحب الطلب اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً.

على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.