من غير ولا ثغرة.. مونتير «الاختيار» يكشف سر نجاح الربط بين الجزئين (فيديو)

علق أحمد حمدي مونتير مسلسل «الاختيار 2»، على نجاح دوره ومهمته المسلسل خلال الموسم الرمضاني المنقضي، قائلا: «من مصلحة إن المونتاج والجرافيكس إن محدش ياخد باله منهم، والمونتير لو عمل حاجة وبانت أوي إنها فيها مونتاج بقت مشكلة كبيرة».

وأضاف «حمدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في جزئي الاختيار، فإن الربط بين الجديد والقديم والوثائقي والتصوير الحي حصل على مساحة كبيرة لذلك اهتم الناس بطريقة تركيب المشاهد، لكن من الطبيعي يجب ألا يلاحظ الناس عمل المونتاج».

وتابع «حمدي»: «نجاح الربط بين المشاهد ليس سببه المونتاج فقط، لكنه عمل ناجح امتد ورائه سلسلة طويلة جدا من بداية التحضير مثل التصوير وتحضير المواد الوثائقية وغيرها من الخطوات».

وأوضح «حمدي»، «لما الحاجة تدرس كويس بتطلع موفقة، فمثلا الربط بدأ يظهر في المسلسل بداية من الحلقة الخامسة، وعشان كدة اتفرجنا على أحداث الاعتصام كله لأكثر من 30 يوم عشان نلاقي العبارات المناسبة.. معظم الحلقتين الأولى والتانية كان أكشن وخدوا مننا 4 أسابيع في القص واللزق».

وواصل حمدي، «ناقشنا ملفات معظمها لم يظهر مثل محاولة تفجير ستاد القاهرة، وناقشنا أيضا عمليات إرهابية حدثت على مدار السنوات الماضية لكن الناس نسوها، فمثلا عانت البلاد من الإرهاب وزرع القنابل مثل حادث جامعة القاهرة، لكن مع الوقت نسى الناس الأمر، وفي المسلسل قمنا بتجميع هذه الأحداث سويا.. وطوال 30 حلقة، مدة كل منها 30 دقيقة مشفتش حد مسك ثغرة حقيقية في المسلسل».

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» شارك في بطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وأحمد رفعت وأحمد حلاوة والفنان الراحل هادي الجيار، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والعمل كان من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.