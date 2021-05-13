نضال الشافعي: شفت الدموع في عيون الشباب بسبب شهداء «الاختيار 2»

قال الفنان نضال الشافعي، إن القوى الناعمة المصرية تعرضت للتشكيك فيما يتعلق بقدرتها على تشكيل الوجدان، مشددًا على أن الفن المصري منذ زمن بعيد يدعم الدولة المصرية ويستطيع تشكيل الوجدان بشكل إيجابي.

وأضاف الشافعي في حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «شفت الدموع في عيون الشباب بسبب عرض قصص الشهداء في مسلسل الاختيار 2، أما مسلسل هجمة مرتدة فهو يشبه لعبة الشطرنج إذ أظهر مخططات أهل الشر من خلال استغلال أي ظروف».

وتطرق نضال الشافعي إلى تجسيد شخصية الضابط أكرم في مسلسل هجمة مرتدة، موضحًا أنه درس الورق بشكل جيد للغاية، بعدها التقى المخرج وتحدث معه حول الدور والجوانب التي يريد إبرازها: «كنا مهتمين بالجانب الإنساني لضابط المخابرات، فقد كان متنحيا في الأعمال التي قُدمت من قبل، لكننا حاولنا في هذا المسلسل توضيحها».

وتابع، إن هذا المسلسل أظهر الجانب الإنساني للفنان هشام سليم الذي جسد شخصية قيادية في جهاز المخابرات فقد كان له ابنة مريضة، وبالرغم من ذلك كان يركز في عمله الذي كان يستولى على معظم أوقاته: «أظهرنا إن الضابط يعيش بين نارين، فبلده هي رقم واحد، وبعدها تأتي حياته الشخصية، وقد يضحي بحياته كلها من أجل حماية بلده، وأعتقد إن شخصيتي عبرت عن 85% أو يزيد من الحقيقة».

وأشار، إلى أن البحث الشخصي والمعارف الشخصية وضباط المخابرات لعبوا دورا كبيرا في تجسيده للشخصية: «هما ناس كلامهم موزون جدا ومينفعش ضابط يكلم رئيسه بشكل معين، لكن في إطار وحدود وتفاصيل مهمة يجب مراعاتها، كما تحدثنا مع ضباط مخابرات بشأن بعض التفاصيل».