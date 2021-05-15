محافظ أسوان يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور خالد القبيصي، الاستعدادات النهائية لتجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/ 2021 بكافة الإدارات والأنماط التعليمية، عام ولغات ورياضي ودمج ومنازل، إلى جانب الإعدادية المهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى امتحانات شهادة إتمام التلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

اعتماد مواعيد امتحانات الإعدادية

واعتمد محافظ أسوان، في وقت سابق، التوقيتات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من أول يونيو القادم وحتى 8 يونيو، وذلك داخل 293 لجنة امتحانية، بإجمالي 25 ألف و594 طالباً وطالبة، موزعين على 5 إدارات تعليمية، على مستوى المحافظة.

تنفيذ أعمال التطهير للجان الامتحانات

وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة القيام بتنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة اللجان الامتحانية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام، على أن تستمر أعمال التعقيم أيضاً عقب خروج الطلاب من اللجان، للحد بالشكل المطلوب من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهاً بأن يتوازى مع ذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان.

المطالبة بارتداء الكمامات

كما طالب بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وهو الذى يتوازى مع توفير كافة وسائل التهوية والمبردات، لمواجهة أجواء الطقس الحار، وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.