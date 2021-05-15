هل تتغير مواعيد فتح وغلق المحلات بعد عيد الفطر 2021؟ تساؤل يدور في أذهان كثير من أصحاب المحلات والعاملين فى المنشآت المختلفة من محلات وكافيهات ومطاعم ومولات تجارية وورش وخلافه.

وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ الأمر بيد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فهي التي أقرّت مواعيد غلق المحلات في التاسعة مساء حتى يوم 21 مايو الجاري وبعدها يتمّ النظر في الأمر وفق الوضع الراهن.

إقرار مواعيد غلق المحلات نهاية الاسبوع

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنَّه بنهاية الأسبوع الحالي من المقرر انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا لبحث مواعيد غلق المحلات ومن خلال الاضطلاع على الوضع الراهن والتقارير الصحية بشأن حالات كورونا ما إذا كانت في زيادة أو تراجع، ففي حالة تراجع عدد الحالات المصابة بكورونا سيتمّ العودة إلى التوقيت الصيفي لفتح وغلق المحلات مطلع الاسبوع المقبل، أما لو زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا عن المعدل العادي، ومن المتوقع الإبقاء على مواعيد الغلق الراهنة في التاسعة مساء لمدة أخرى وذلك لتجنب الزحام ومنع التجمعات خلال فترة العيد والحد من زيادة الاصابات بحالات كورونا.

مواعيد غلق المحلات

وتعد مواعيد فتح وغلق المحلات بعد عيد الفطر2021، من أبرز الموضوعات التى تشغل بال المواطنين وخاصة أن هناك قطاع كبير يعمل بالمحلات والمطاعم والكافيهات والمولات ولقمة العيش مرتبطة بفرص العمل الموجودة داخل تلك المنشآت من خلال الورديات المختلفة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الدولة تراعي في قرارها البعد الاجتماعي والاقتصادي مع الجانب الصحي والحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، وبالتالي على كل مواطن دور هام في اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا خاصة في ظل زيادة معدلات الإصابة بكل دول العالم في الآونة الأخيرة، فالدولة تقدم ما في وسعها لمجابهة الفيروس والحد من الأزمة وعلى المواطنين معاونة الدولة وعدم الوصول إلى اتخاذ قرارات صعبة في حالة تفشى الوباء -لا قدر الله- وعلى الجميع مسؤولية الحد من الفيروس بعدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات التي أقرتها الدولة فهي لصالح المواطن وعدم الإضرار بحياته.