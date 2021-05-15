اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 253 رحلة لنقل 27 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، سفر ووصول 27 ألف راكب، على متن 253 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنَّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 130 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل 15 ألف راكب، وسفر 123 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 12 ألف راكبا، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة تكثف من جهودها الاحترازية لمواجهة كورونا

وكثفت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تزامناً مع زيادة الحركة الجوية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، إضافة إلي أعمال الكشف الطبي بصفة دورية على جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب على متن الرحلات الجوية.

74 رحلة دولية و18 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي

وتسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم السبت، ثالث أيام عيد الفطر المبارك 68 رحلة جوية بمعدل 74 رحلة دولية و18 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي وذلك لنقل 6869 راكبا وسط التزام تام باتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.