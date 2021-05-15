قائد قطار ومساعده يخمدان حريقاً على جانب الخط الحديدي بقنا

تمكن قائد قطار الأقصر من السيطرة على حريق نشب على خط السكة الحديد، اليوم السبت، بين محطتي «أولاد عمرو» ومدينة قنا، وذلك أثناء مرور القطار بنطاق محافظة قنا.

وأثناء مرور القطار المميز رقم 90، على خط «القاهرة - أسوان» الحديدي، فوجئ قائد القطار بنشوب حريق في كمية من مخلفات نبات «الحلفا»، على جانب الخط الحديدي، الأمر الذي يهدد سلامة ركاب القطار، مما دفع السائق ومساعده إلى التوقف بالقطار وإخماد الحريق.

وقال شاهد عيان إن قائد القطار توقف بالقطار لوجود حريق محدود في نبات «الحلفا»، وتمت السيطرة على الحريق خلال دقائق، وكان ذلك بين محطة «أولاد عمرو» ومحطة قنا، قبل يستكمل القطار رحلته.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، فقد تم إبلاغ مراقب الحركة المركزية بضرورة إيقاف القطارات على الخط النازل والطالع على خط الوجه القبلي، وتم الاستعانة بطفايات الحريق المتواجدة داخل جرار القطار، للسيطرة على الحريق.

كما تم إبلاغ قوات الحماية المدنية في قنا، من قبل مراقبي الحركة المركزية بالوجه القبلي، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمساعدة قائد قطار الأقصر ومساعده في السيطرة على الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه دون خسائر مادية أو بشرية وجرت أعمال التبريد في مكان الحريق لعدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.