منعته طليقته من رؤية طفليه.. تفاصيل انتحار شاب بكفر الشيخ

أقدم صاحب استوديو تصوير بإحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقاً أعلى منزل أسرته، بعد أن منعته طليقته من رؤية طفليه، حيث قام بشنق نفسه بعد ما ساءت حالته النفسية، وفشلت محاولات أسرته في إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى بيلا المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بيلا، من إحدى السيدات بعثورها على ابنها مشنوقاً أعلى سطح منزل الأسرة بقرية «إبشان»، التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل العقيد طارق سكران، مفتش فرع البحث الجنائي ببيلا، والرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة «ش. أ.»، 28 سنة، صاحب استوديو تصوير، جسمه مدلى في سقف «عشة» لتربية الدواجن أعلى سطح المنزل، مربوطاً بالسقف ببنطلونه الخاص به وملاية السرير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، ثم جرى إيداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان متزوجاً من إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية، وأنجب منها طفلين، إلا أن المشاكل الأسرية دبت بينه وبين زوجته، وانتهت بالانفصال، ولم تفلح في تمكينه من رؤية طفليه، مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة، خاصةً خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وأوضحت التحريات أن الأب صعد إلى «عشة الفراخ» أعلى سطح المنزل، وقام بشنق نفسه مستخدماً بنطاله وملاية سرير، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وبسؤال والدته أكدت صحة ما ورد بالتحريات، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وفق ما أظهر تقرير الصفة التشريحية.