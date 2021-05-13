«كانوا رايحين يتفسحوا».. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لا يزال نزيف الأسفلت مستمرًا، خلال أول أيام العيد للمرة الثالثة على التوالي، حيث شهدت محافظة الفيوم وقوع حادث وإصابات لمواطنين خلال ذهابهم للتنزه ابتهاجًا بالعيد، حيث بدأ اليوم بحادث تصادم سيارة شرطة «بوكس» بشجرة، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة و3 خفراء، تلاها انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 شباب خلال ذهابهم للتنزه، وأخيرًا تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص خلال ذهابهم للتنزه، برفقة أسرهم وتناول الطعام خارج منازلهم، خصوصًا في ظل إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.

استغاثة للإسعاف تكشف تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف حول تلقيهم استغاثة لإسعاف 10 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام كافيتريا «دقدق».

إصابة شاب وزوجته وأطفالهم الأربعة

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين وهم «عايدة عوض الله عود 32 عامًا، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، وزوجها ومحمد عبد الرازق أحمد، 35 عامًا، مصاب جرح بالرأس 10 سم وكدمات بالجسم، وأبنائهما نور محمد عبد الرازق، 5 أعوام، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، ويوسف محمد عبد الرازق، 3 أعوام، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وريم محمد عبد الرازق 11 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، وسيف محمد عبد الرازق، 10 أعوام»، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة شقيقين و2 آخرين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 آخرين في الحادث كانوا يستقلون السيارة الأخرى، بينهم شقيقان وهم «عامر عبد الستار مبروك 38 عامًا، مصاب كسر بالكتف والكوع الأيمن، وشقيقه جمعة عبدالستار مبروك، 37 عامًا، مصاب كسر بالركبة اليمنى ونزيف بالبطن، وفاطمة فرغلي عياد، 35 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجمال أحمد ميزار، 30 عامًا، جرح بالوجه 5 سم وسحجات متفرقة بالجسم».

نقل المصابين للمستشفى وإزالة آثار الحادث

وجرى نقل المصابين الـ10 إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.