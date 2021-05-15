على طريقة «عاوز حقي».. عروسان يحتفلان بزفافهما على «لودر» في المحلة

على طريقة مشهد فرح هاني رمزي من فيلم عايز حقي، والذي تم فيه زفافه هو وهند صبري على سيارة نصف نقل طافت الشوارع، اتخذ عروسان من المحلة الكبرى من تلك المشهد صورة واقعية وحقيقية لحفل زفافهما، وقام بتدشين حفل الزفاف على «لودر نقل كبير»، يجوب شوارع المحلة، بعدما طلب العروسين الزفاف عليه، وسار بهما لمسافة كيلو متر حتى مكان إقامة حفل الزفاف، وسط تجمع كبير للحضور، كواقعة تحدث للمرة الأولى بمدينة المحلة، ما أثار دهشة الجميع من ذلك التصرف الغريب للعروسين.

وكشف شهود عيان أن الحضور فوجئوا بدخول العروسين عليهما، وهما مستقلان «لودر» تابع لأحد المقاولين، بناء على طلب العروسين بأن يتم زفافهما حتى مكان إقامة حفل الزفاف على اللودر.

وتابع شهود عيان من الحاضرين أن العروسين كانا في غاية السعادة، خلال زفافهما باللودر أمام أعين الحاضرين، وسط مخالفة لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

في المقابل؛ شدد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على متابعة مراكز إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما ناشد كيل وزارة الصحة الأطقم الطبية والمواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي اللقاح: ‏www.egcovac.mohp.goveg