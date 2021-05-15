أستاذ مناعة: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على فاعلية اللقاحات بنسبة قليلة

شدد الدكتور محمد عبد الجواد، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والمناعة بجامعة حلوان، على أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مناشدًا المواطنين بالتقدم على موقع وزارة الصحة من أجل التسجيل للحصول على اللقاحات فور توفرها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا تؤثر بنسبة قليلة للغاية على فاعلية اللقاحات الموجودة حاليًا.

وأضاف «عبد الجواد»، خلال حواره على الفضائية المصرية، أن اللقاحات المتواجدة في مصر مازالت فعالة بنسبة كبيرة في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا ومن الوصول أيضًا إلى المضاعفات حال الإصابة، مؤكدًا أن أكثر سؤال يوجهه له المواطنين « نأخذ لقاح المضاد لكورونا ولا لأ»، وينصحهم دائما عندما يُطرح عليه هذا السؤال بالحصول فورًا على اللقاح، حيث إن مصر بها لقاحين مضادين للفيروس.

وأشار أستاذ التكنولوجيا الحيوية والمناعة بجامعة حلوان، إلى أن فاعلية لقاحات كورونا المتواجدة في مصر تصل إلى 90%، كما أن هذه النسبة كفيلة لحماية الفرد من الإصابة بالفيروس ولكن في حالة حدوث الإصابة تكون الأعراض بسيطة للغاية، ولن تصل لمرحلة المضاعفات، ولن يحتاج الشخص اللجوء للمستشفيات أو الدخول في غرف العناية المركزة، أو وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

واستنكر الدكتور محمد عبد الجواد، استمرار قلق المواطنين من الحصول على اللقاحات، مرجعًا ذلك بسبب الأخبار غير الصحيحة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحصول على الأخبار الصحيحة من مصدرها، فدول العالم خاصة الأوروبية حصلت على اللقاحات والآن بدأت في تقليل قيودها الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وعن السبب في منع حصول الأطفال على لقاحات كورونا، أرجح أن نسبة الأطفال المشاركين في التجارب السريرية الخاصة بهم لم تكن كافية لإجازتها.