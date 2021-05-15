تحرير 44 محضرا في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، عدد من الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، خلال عيد الفطر بمدن شرم الشيخ، وطور سيناء، ورأس سدر، تحت إشراف المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، ورئاسة إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، بالتنسيق مع وحدة حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري.

تحرير 44 محضرًا

وأسفرت الجولة عن تحرير 44 محضرًا مختلفًا، بينهم 12 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر إثبات حالة للمخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، و2 محضر إدارة بدون ترخيص لمخبزين سياحيين، و24 محضرًا، عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالمطاعم والسوبر ماركت.

استقرار الوضع داخل المخابز ومحطات الوقود

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين، إن الوضع داخل المخابز مستقر خلال أيام عيد الفطر المبارك، وجميع المخابز الحكومية والخاصة، تعمل بانتظام والخبز متوفر على مدار اليوم، كما تعمل محطات الوقود بانتظام، وتوافر جمع المواد البترولية، وتوفير البوتاجاز داخل لتجمعات والأودية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح له، اليوم السبت، أن الحملات التموينية مستمرة، لضبط الأسعار، ومنع التجار من التلاعب والغش التجاري.