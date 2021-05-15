وفاة أمين شرطة متأثرا بإصابته خلال إطفاء حريق في الأقصر

توفى أمين شرطة من إدارة الحماية المدنية في الأقصر، متأثرا بإصابته باختناق خلال إطفاء حريق هائل، نشب بقرية العضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت.

ولفظ أمين الشرطة ويدعى علاء عبدالرحيم محمد أنفاسه، عقب نقله للعلاج بمستشفى إسنا التخصصي.

وأكد مصدر طبي بمستشفى إسنا التخصصي أن الراحل توفى متأثرا بالاختناق، وفشلت محاولات الإسعاف الأولية لإنقاذه.

ونعى العمدة ضياء البتيتي، عمدة قرية العضايمة الراحل، مؤكدا أنه ضحى بروحه في سبيل إنقاذ القرية.

وكان حريق هائل نشب في منازل وزراعات بقرية العضايمة بمركز إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم، دون معرفة سبب الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمنطقة، ودفعت بـ7 سيارات إطفاء في محاولة لإطفاء الحريق.

وانتقل عدد من السيارات الإسعاف، وشارك عشرات المواطنين في عملية الإطفاء.

وانتقل إلى مكان الحريق إبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وصباح منصور نائب أول مركز ومدينة إسنا، وعبدالنعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير.

واسفر الحريق عن إتلاف وحريق 11 منزلا و19 حوش، وعشرات من الأشجار، واستمر لأكثر من ساعتين.

وتم تكوين لجنة برئاسة رئيس القرية ورئيس وحدة الشئون ورئيس قسم التنظيم ورئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة البيطرية، لحصر التلفيات والخسائر للمواطنين ومن ثم تعويض المتضررين.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة إسنا التحقيق، وصرحت بدفن جثمان أمين الشرطة ضحية الحريق.