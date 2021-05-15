عاجل.. انتحار فتاة شنقا بقنا لمرورها بحالة نفسية سيئة

أقدمت فتاة على الانتحار، مساء اليوم السبت، بعد شنق نفسها في منزلها بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي في محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع هند حسن أحمد 25عاما، بعد انتحارها شنقا بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي.

وانتقل مفتش الصحة في نجع حمادى، إلى قرية الشعاينية شرق مركز نجع حمادي، وعاين جثة الفناة التي خنقت نفسها بحبل علقته في سقف غرفتها، وأعد تقريرا، وجار تسليمه إلى النيابة العامة لاستخراج تصريح بدفن الجثة، من خلال تسليمها لذويها في القرية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة بنجع حمادي، وتبين أنها تمر بحالة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وكانت مدينة فرشوط، شهدت حالة انتحار شاب، الخميس الماضي، حزنا على وفاة والدته، وأفاد مرفق إسعاف قنا بمصرع «عمرو أحمد فخري»، 21 عاما، إثر حادث قطار بمحطة قطار فرشوط.

وتبين من تحريات المباحث، أن الشاب انتحر حزنا على فراق والدته التي توفيت بفيروس كورونا، وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت جثته التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.