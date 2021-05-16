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حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 16 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يميل لجذب الانتباه ويحب السيطرة ويتسم بجنون العظمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

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