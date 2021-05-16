حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج العذراء لا يحبون المجاملات ولديهم أسلوب نقد لاذع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الأصحاب أو الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والقمر يعدانك اليوم بالسعادة ويمنحانك أجواءً رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.