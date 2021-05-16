حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

لجميع مواليد برج العقرب لا تعلن خططك ونظم جهودك، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع المريخ يساعدك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.