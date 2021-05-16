اشتباكات بالرصاص الحي بين جيش الاحتلال وفلسطينيين شمال القدس ..«فيديو»

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مقاطع مصورة، قالت إنها لاشتباكات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

جانب من الاشتباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والشبان على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/QEhA9SLMgB — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 15, 2021

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة ودكهما فوق رؤوس ساكنيهما، ونشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي سببه القصف، وفي الوقت ذاته، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلًا من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل واستهدفت بعض الصواريخ محيط مطار بن غوريون.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية،️ إصابة عشرة إسرائيليين بجروح طفيفة في أثناء هروبهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، وأكدت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد، أن مسلحين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس، وفقًا لـ«سبوتينك».

وعلى جانب آخر، كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد جسور تل أبيب، بعد إصابته بصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من غزة.

وجاء بمقطع الفيديو تصاعد النيران والدخان على الجسر، وسط صراخ المصور الذي صور المقطع، وجاء ذلك مع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي القادم من الفصائل الفلسطينية.