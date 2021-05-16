مطار بن جوريون يلغي 40 رحلة خوفا من القصف.. أغلبها قادم من أمريكا
إصابة جسر في تل أبيب بصاروخ من المقاومة الفلسطينية
كتب:
حاتم سعيد حسن
05:26 ص | الأحد 16 مايو 2021
غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إلغاء عشرات رحلات الطيران الدولية إلى مطار بن جوريون الواقع بالقرب من تل أبيب، على خلفية القصف الصاروخي المتواصل من قطاع غزة.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، إلغاء نحو 40 رحلة كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون اليوم الأحد، بما فيها طائرات قادمة من مطارات نيوآرك في نيوجيرسي الأمريكية وشيكاغو وباريس ولندن وفرانكفورت.
وعلى جانب آخر، كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد جسور تل أبيب، بعد إصابته بصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية من غزة، والذي جاء به تصاعد النيران والدخان على الجسر، وسط صراخ المصور الذي صور المقطع، وجاء ذلك مع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن غوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي القادم من الفصائل الفلسطينية.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بغارات جوية عنيفة ليلة السبت – الأحد، تزامنا مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عددا من الصواريخ على تل أبيب، وأوضح مراسل موقع «سبوتنيك» أن القصف الإسرائيلي تسبب في انفجار عنيف تزامن معه انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة غزة.
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