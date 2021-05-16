مجزرة جديدة في غزة.. استشهاد 7 من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال في غارة للاحتلال

استشهد 7 مواطنين من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال ووالدتهم، في غارة استهدفت شقته السكنية في شارع الوحدة بحي الرمال الشمالي، بغزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنه قد استشهد 7 مواطنين من عائلة «اشكنتنا» بعد استهداف شقتهم السكنية، بقصف عدواني من طائرات الاحتلال الحربية، حيث استشهد صاحب المنزل وزوجته وأبناؤه الخمسة، في أعنف سلسلة غارات شهدها قطاع غزة ليلة أمس، طالت المناطق الغربية بأكملها.

جدير بالذكر أن تلك المجزرة البشعة هي الثانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة، بعدما قامت بارتكاب جريمة نكراء استشهد فيها أول أمس، 10 أفراد من عائلة «أبو حطب» بعد استهداف منزلهم بشكل مباشر في مخيم الشاطئ، ولم ينج من هذا القصف الوحشى سوى رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر.

وقصفت الطائرات الحربية بنحو عشرين صاروخاً عدة مناطق في مدينة غزة، خصوصاً في منطقة الرمال، وتل الهوا، والشيخ عجلين، ووسط المدينة قرب مفرق السرايا، ومحيط ملعب فلسطين.

وأكد مراسل الوكالة أن سماء غزة تحولت إلى حمم نارية من شدة القصف الكثيف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية في لحظة واحدة، وأدى إلى رعب وخوف في صفوف الأطفال الآمنين وسط صراخ وعويل من النساء والأطفال.

وقدرت عدد الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال بأكثر من 50 غارة غير مسبوقة في دقائق قليلة على حي الرمال الشمالي وشارع الوحدة ومحيط ملعب فلسطين والمناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة .