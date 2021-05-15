توقعات طقس الـ 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة وعواصف ترابية وأمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من يوم غد الأحد الموافق 16 مايو الحالي، حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من نفس الشهر.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس غدًا الأحد، شديد الحرارة على القاهرة الكبير والوجة البحري والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ولطيف ليلا على السواحل الغربية معتدل على باقي الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الطبيعية فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما يومي الإثنين والثلاثاء فيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كافة المكناطق، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 .

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.