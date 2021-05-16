صوامع القمح تستقبل 77% من المستهدف بالغربية

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، انتظام أعمال توريد القمح في مختلف الشون والصوامع المجهزة لاستقبال المحصول هذا العام، وذلك عقب توقفها خلال أول يومين بعيد الفطر، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم الأحد، تبلغ 101 ألف و123 طناَ، من خلال 22 موقعاً موزعين على جميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة تصل إلى 76.9% من إجمالي الكمية المستهدف توريدها هذا العام، والتي تبلغ 131 ألف و338 طناً.

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن أعمال توريد القمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع يكون بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر، موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن المستهدف توريده من محصول القمح هذا العام، يبلغ حوالي 132 ألف طن.

وناشد «أبو هاشم» المزارعين اتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعاً للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.