حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من المخالفات التي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، لكنها تتشابه في كثير من الأحيان في شروط الحصول ونظام السداد، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويعد هدف مشروع الإسكان الاجتماعي الرئيسي، هو توفير وحدة سكنية للمواطن للإقامة الدائمة، وليس للمتاجرة أو التربح منها، وإذا قام العميل بالمتاجرة بالوحدة، فهو لم يكن يستحقها من البداية، إذ يوفر الصندوق وحدات مدعومة من الدولة بنسبة تصل إلى 100% من ثمنها.

ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الجولات التفقدية، لرصد المخالفات، داخل المدن الجديدة المطروح بها وحدات سكنية، أسبوعيا، لرصد أي مخالفات بداخلها، ومن ثم اتخاذ العقوبات المحددة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تحذيرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأصحاب الشقق، وعقوبة مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي.

4 تحذيرات من الإسكان الاجتماعي لأصحاب الشقق

1- تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر.

2- تأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها.

3- تنفيذ تعديلات بنائية دون موافقة الجهاز.

4- شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها قبل مرور 7 سنوات.

عقوبات مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي

1- تصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة سواء بمخالفة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، وبيع الوحدة السكنية.

2- يتعرض لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

3- ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى استرداد الوحدة السكنية من العميل.