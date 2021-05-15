للمقبولين بالتظلم.. آخر موعد لسداد القسط الأول لشقق الإسكان الاجتماعي

يتساءل عدد من المواطنين المقبولين بالتظلم لشقق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عن آخر موعد سداد القسط الأول من الدفعات ربع السنوية للشقق.

وجاءت الإجابة وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ آخر موعد لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المستحقة، للمرحلة الأولى من شقق «سكن لكل المصريين» نهاية شهر مايو الجاري.

القسط الأول لشقق الاسكان الاجتماعي

وسمح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمهلة شهر، للمواطنين الفائزين بالوحدات السكنية، المتقدمين للتظلم، وتم قبول طلبهم، والذين يرغبون في استكمال الحجز وسداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية، والتي تمتد على 3 سنوات، يعقبها استلام الوحدة المخصصة للعميل الفائز بها.

ولفت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الرسائل النصية التى أرسلها لحاجزى شقق «سكن لكل المصريين 1»، والمُنطبقة عليهم الشروط، إلى ضرورة الالتزام بسداد القسط الأول من الأقساط السنوية، خلال الفترة المحددة من قبل الصندوق.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، عليه الاتصال بالأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: «5999 – 5777 – 1188» من أي تليفون محمول، ورقم «090071117» من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكّد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنَّه عقب انتهاء الموعد المحدد لسداد القسط الأول، سيقوم الصندوق بفرض غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

قيمة القسط الأول لشقق الإسكان الاجتماعي

وتختلف الأقساط الربع سنوية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، وبالتالي تختلف الأقساط من الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

أما قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، لشقق «سكن لكل المصريين 1»، فحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون قيمة القسط الشهري 2600 جنيه.