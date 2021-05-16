من الجمعة.. حدائق الحيوان تستعد لفتح أبوابها بعد انتهاء قرار الوزارء

بدأت حدائق الحيوان الاستعداد لفتح أبوابها لاستقبال الجمهور بعد انتهاء فترة الغلق التي أعلن عنها مجلس الوزراء الاسبوع قبل الماضي وشملت المتنزهات والحدائق والشواطئ، والتي أوضح خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق مجموعة من الإجراءات استمرت أسبوعين وتنتهي الجمعة المقبل.

وكشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إدارة الحدائق تنتظر قراراً بفتح الحدائق ابوابها أمام الجمهور، مع تطبيق كل الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة الكورونا من خلال استمرار الإجراءات الاحترازية من تعقيم للبوابات وقياس درجة الحرارة للزائرين وتعقيم المكاتب والالتزام بالكمامات، كما سيتمّ عرض الحيوانات الجديدة التي أضيفت إلى المجموعة الحيوانية عن طريق البدل مع الشركات الخاصة خلال الشهور الماضية ومنها غزال الريم والزراف الجنوبي والألباكا وأبو منجل الأسود، كما سيتمّ عرض الولدات الجديدة التي ولدت خلال الشهور الماضية منها حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وتضم «شبال – غزال مصري – غزال الريم (جديد ) – أبو عدس – أبو عق – سياسيإيلاند – كبش أروي – فرس النهر - اللاما»، و«سلاحف سوداني – بجع أبيض – دجاج سلكي - دجاج كوشن"، كما سيتمّ فتح حديقة الطفل Petting Zoo لزوار الحديقة، إضافة تنفيذ مشروع مراكب البدالات في برك الحديقة أمام المتحف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن تطبيق مجموعة من الإجراءات تنتهي في 21 مايو، منها مواعيد غلق المحال والمقاهي والكافتيرات والمطاعم والكافيتريا والسينمات وما يماثلها اعتبارًا من التاسعة مساء للحد من التزاحم الكبير في هذه المناطق، وحظر الحفلات في النوادي والفنادق وحظر لأي اجتماعات وفعاليات أو مؤتمرات أو فعاليات أو حفلات في أي منشآت سواء نوادي اجتماعية أو مطاعم أو منشآت فندقية، وغلق تام للشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحوكمة لحركة الحافلات في العيد، مع سريان وسائل النقل العادية بشكل طبيعي.