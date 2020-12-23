رئيس «حدائق الحيوان» يسرد تفاصيل دخول 3 زرافات جديدة: النقل مكلف جدا

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه خلال الفترة الماضية، تحاول حدائق الحيوان استعادة بعض الحيوانات المهمة بالنسبة للزائرين، حيث إن الفترة الماضية كان هناك زرافة واحدة في الحديقة، «جبنا حيوانات جديدة وكان هناك توجيهات من وزير الزراعة، بأن يكون هناك تفكير مختلف لجذب الجماهير، فالحديقة تأثرت بالسلب في إيراداتها بسبب الغلق فترة كبيرة، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد».

لدينا تفكير في دخول مجموعة حيوانات جديدة لجذب الجماهير

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يُعرض على شاشة «cbc»، أن الفترة الحالية تواجد بالحديقة مجموعة حيونات جديدة ولدينا تفكير في دخول مجموعة حيوانات جديدة تعمل على جذب الجماهير من خلال عمليات البدل مع حدائق الحيوانات العالمية، فلدينا سلالة جيدة من فرس النهر والحيوانات الخاصة بالمنطقة العربية ونادرة، والفترة الماضية نفذنا عملية بدل بحيوانات مع حدائق عالمية.

لدينا أطقم محترفة في الحديقة في التعامل مع الحيوانات النادرة

وسرد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، تفاصيل دخول 3 زرافات جديدة لحديقة الحيوان بالجيزة، فذكر أنه تم وصولهم في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمطار القاهرة وتم عمل الإجراءات اللازمة لخروجهم من المطار وإدخالهم في حديقة الحيوان، كما أن هناك معايير معينة لنقل الحيوانات وتطبيق تلك المعايير الدولية لنقل الحيوان من أجل سلامة الحيوانات ولدينا أطقم محترفة في الحديقة في التعامل مع الحيوانات النادرة.

إدخال زرافات جديدة لحديقة الحيوان إنجاز حقيقي وتاريخي

وأشار إلى أن إدخال زرافات جديدة لحديقة الحيوان إنجاز حقيقي وتاريخي، والدولة لم تتكلف جنية واحد بسبب إن عملية بدل الحيوانات تأتي بالتنسيق المجاني مع الطرف الآخر، كما أن نقل الحيوانات من الخارج لمصر يكلف الدولة أموالا طائلة في النقل والمصاريف، ونقل الحيوانات البرية يكون أكثر تكلفة من شرائها.