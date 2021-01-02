حدائق الحيوان: الزرافات في الضمان ونبحث مع جنوب إفريقيا إرسال بديل

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه جارٍ الكشف عن أسباب نفوق ذكر الزراف «زيزو» الذي نفق أول أمس الخميس تمهيدا لإعداد تقرير طبي ثم تقديمه إلى الجانب الجنوب إفريقي للتفاوض من جديد على إرسال ذكر بديل الحيوان النافق أو خفض عدد الحيوانات التي سيتم إرسالها لهم من حديقة الجيزة والتي تأتي في إطار صفقة التبادل وتشمل فرس نهر وكبش أروي وطيور بجع وسلاحف، مؤكدا أن الزراف في فترة الضمان وهي الحجر البيطري وعلى عهدة المورد لمدة شهر من وصولهم مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أطباء الحديقة يتابعون على مدار الساعة باقي الزرافات في الحديقة لحمايتهم من موجة البرد، وذلك بزيادة كمية قش الأرز في الأرضيات؛ وكذلك تقديم أعلاف جافة تساعد وأدوية وفيتامينات تساعد في حمايتهم من البرد خلال الليل.

وأشار إلى أن الذكر القادم عمرة صغير ولم يتحمل برودة الطقس، خاصة وأن الزراف حساس ويتأثر بالبرودة، موضحا أنه لم يتضح بعد أسباب النفوق.

وعن مقترحات تركيب دفايات في مبيته أوضح أنها غير مجدية لأن الزرافات تعيش في مكان مفتوح كما هو معمول به في الغابة ولا تصلح له خاصة أن مبيته ضخم، كما أنه من الصعوبة بمكان الاقتراب منها أو تخديرها لإرسالها لأماكن أكثر دفئا، كمحافظات الصعيد كما يطالب البعض.

الثلاث زرافات زيزو وشيكي وفرح وصلت الحديقة يوم الثلاثاء قبل الماضي

يذكر أن الثلاث زرافات زيزو وشيكي وفرح وصلت الحديقة يوم الثلاثاء قبل الماضي في صندوق خشبي من جنوب إفريقيا وتم إيداعهم الحديقة في مبيت بمواصفات فنية عالمية تقيه من برودة الجو أثناء الليل إلا أن ذكر الزراف زيزو نفق يوم الخميس الماضي وتم تشكيل لجنة ثلاثية لمعرفة أسباب النفوق، كما تم إخطار المورد الجنوب إفريقي للحضور للقاهرة للمشاركة في التشريح وإعداد التقرير البيطري.

رجائي: واقعة الأسد مرت بسلام

وفيما يتعلق بواقعة عضة الأسد التي تعرض لها أحد عمال حديقة حيوان الإسكندرية اليوم أكد أنها «بسيطة» وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

وأضاف أن العامل أنقذ الطفل من عضة الأسد وأصيب بدلا منه، حيث قفز الطفل على السور الذي يوجد فيه الأسد وتعرض لعضه طفيفة إلا أنه اصطدم بجدار رخامي مما أدى لإصابته بشرخ في الكتف.

وأشار إلى اتخاذ اللازم مع العامل على الفور وتم نقله إلى المستشفى وهو الآن في حالة صحية جيدة.