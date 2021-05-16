200 طائرة حربية قصفت غزة في الليلة السابعة للعدوان.. والشهداء 177

جاءت الليلة السابعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كأشد ليالي العدوان، حيث ذكر تقرير لقناة «سكاي نيوز»، نقلًا عن مصادر عدة أن الاحتلال هاجم القطاع بأكثر من 200 طائرة حربية تحت إشراف مباشر من وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس.

وأسقطت الهجمات أكثر من 23 شهيدًا، والتي استهدفت 4 منازل في حي الرمال غرب مدينة غزة، وهي أعنف هجوم منفرد منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل أسبوع.

وذكرت المصادر الطبية أنَّ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة أسفرت عن 45 جريحاً، معظمهم نساء وأطفال، في حين لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وينشلون جثثا من تحت أنقاض البيوت المدمرة.

وبلغ عدد القتلى في قطاع غزة على مدار أسبوع من التصعيد العسكري الإسرائيلي 177 شخصا، من بينهم 47 طفلاً و29 امرأة و1200 مصاباً بجراح مختلفة، وفق ما نقل أحدث تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت مصادر طبية في غزة أنَّ طواقم الإنقاذ لا تزال تقوم بأعمال البحث عن ناجين تحت الركام، حيث تمكنت من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة بغزة.

وأظهرت مقاطع فيديو إشراف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بنفسه، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي شخصيًا، من إحدى القواعد الجوية، على القصف المكثف الذي استهدف قطاع غزة الليلة الماضية.

وشمل القصف الإسرائيلي منزل يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 200 طائرة حربية شاركت في الهجمات على غزة الليلة الماضية. وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في مدن حدودية إسرائيلية عقب الفجر، في الوقت الذي دخلت العمليات يومها السابع من دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.