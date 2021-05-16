الحرب الفلسطينية الإسرائيلية..26 شهيدا منذ فجر اليوم بشارع واحد في غزة

دخلت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية يومها السابع مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضرباته التي ركزت على المنازل وكان أكثر ضحاياها من المدنيين، حيث سقط 177 شهيدًا حتى الآن وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 26 شهيدًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء كالمعتاد.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية: تواصل سقوط أطفال ونساء بين ضحايا العدوان

وذكرت قناة «سكاي نيوز»، أنه في إطار تغطية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في شارع «الوحدة» بغزة إلى 26 شهيدًا و45 جريحًا معظمهم نساء وأطفال.

ومع دخول الحرب الفلسطينية الإسرائيلية يومها السابع بلغ عدد الشهداء حتى وقت كتابة الخبر 174 شهيدًا، بينهم 47 طفلًا و29 امرأة، فيما بلغت حصيلة الجرحى نحو 1200 على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال دمرت بناية سكنية في شارع «اليرموك» في غزة.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية: منظمة إسرائيلية تقر بارتكاب الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة

وفي إطار الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، قالت منظمة «بيتسليم» الإسرائيلية، اليوم، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن قطاع غزة المحاصر يشهد دمارًا وقتلًا على يد إسرائيل، لم يُرَ مثله منذ عام 2014.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتقالات في القدس المحتلة

في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 25 مواطنًا في مدينة القدس المحتلة، لترفع حصيلة الاعتقالات منذ بداية الأحداث في شهر رمضان المبارك إلى 1000 معتقل.

وأفاد مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن شرطة الاحتلال اعتدت صباح اليوم على النساء وعلى الأطفال في حي وادي قدوم بسلوان جنوب القدس.

ومن البلدة القديمة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، كما اعتقلت عددا من المواطنين من أحياء مختلفة.