3 قرارات مهمة من «المركزي» للمواطنين في يونيو منها طرح «البوليمر»

من المتوقع أن يطل البنك المركزي المصري، على المواطنين، خلال شهر يونيو المقبل، بثلاثة قرارات مهمة ذات صلة مباشرة باهتمامات الأفراد والشركات.

ومن المنتظر إعلان مبادرة التمويل العقاري 2021 من جانب البنك المركزي الشهر المقبل، كما يستعد «المركزي» أيضاً لطرح العملات البلاستيكية «البوليمر»، إلى جانب انتهاء مبادرة إلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي نهاية الشهر المقبل.

مبادرة التمويل العقاري 2021

وقالت المصادر، إنَّ مبادرة التمويل العقاري 2021 يجرى حالياً مراجعتها من جانب البنك المركزي المصري، مشيرةً إلى أنَّ البنوك العاملة فى السوق المصرى أبدت استعدادها الكامل والتام للمشاركة فى مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وأضافت المصادر، أنَّه من المتوقع أن يتمّ طلاق مبادرة التمويل العقاري 2021 رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يسهم في إنعاش السوق العقاري المصري، الذي يعمل به ملايين المواطنين.

العملات البلاستيكية في السوق

بدأ العد التنازلي لطرح العملة البلاستيكية في السوق منتصف العام الجارى، حيث توقعت مصادر رفيعة المستوى بالبنك المركزى تنفيذ الطرح الأول لتشغيلة النقود البلاستيكية «البوليمر»، فور طباعتها بمطبعة المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الطرح الفعلي للعملة سيسبقه مراحل إعداد؛ للوقوف على التصورات النهائية قبل الطرح الرسمي، المتوقع منتصف العام الجاري، مؤكدة أن هناك لجان فنية تباشر حاليًا عمليات الإعداد للفئة النقدية الجديدة.والنقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر غير الضارة بالبيئة، وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، بخلاف العملة الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها، حيث تسهم النقود البلاستيكية في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف «تزوير» العملة والسيطرة على السوق النقدي.

انتهاء مبادرة إلغاء رسوم السحب والاستعلام من الـATM

وتعتزم البنوك العاملة في السوق المحلية، فرض رسوماً على سحب الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتباراً من الشهر المقبل، إلى جانب رسوم أخرى حال الاستعلام عن الرصيد، ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى، وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية ووفقاً لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام على الرصيد عن كل عملية.