فسخ تعاقد سائق بالمحليات وإيقاف مشرف: «رموا مخلفات ردم وقمامة في النيل»

تلقت وزارة التنمية المحلية، مقطع فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، يفيد بإلقاء سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية حمولة القمامة والمخلفات علي النيل بمنطقة «وردان».

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكّد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

متابعة الشكوى

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنَّ الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلى موقع الشكوى على الطبيعة وتبين قيام السائق «م.ف.ع» من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بإلقاء مخلفات ردم وقمامة على النيل بالقرب من معدية وردان بعد ظهر السبت 15 مايو الجاري.

فسخ تعاقد السائق المخالف

وأوضح شعراوي، في تصريحات صحفية، أنَّ محافظة الجيزة أشارت إلى أنَّ هذا السائق يعمل بالأجر اليومي بالوحدة المحلية لقرية أبو غالب، لافتاً إلى أنَّه تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات حيث تمّ فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وتحرير محضر بيئة وتحويله للنيابة للتحقيق، كما تم إيقاف (أ.أ.م) مشرف النظافة بالوحدة المحلية عن العمل لمدة 3 أشهر، وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وإحالة (ع.أ.ع) رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو غالب للشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه.

مطالبات للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات على نهر النيل والمجاري

وأكّد شعراوي، أنَّ الحكومة ووزاراتها المعنية تطالب المواطنين بالحفاظ علي نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة، مشددًا على جميع العاملين بالمحليات أن يكونوا المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء ، كما أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ الدولة لا تملك رفاهية عدم الحفاظ علي نهر النيل وحمايته من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أنَّ الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.

وأكّد شعراوي، أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتي الري والزراعة في هذا الشأن.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وقال شعراوي، إنَّ الوزارات المعنية بالحكومة تقوم بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري وإتخاذ الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبية علي جميع السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.