عاجل.. حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 188 شهيدا بينهم 52 طفلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 181 شهيدًا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي كثف هجماته منذ الليل في اليوم السابع للعدوان.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أنَّ من بين الشهداء 52 طفلًا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة، وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة، أنَّه لازالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني تجري أعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة.