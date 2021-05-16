توفير 335 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة بأحدى الشركات الكبري في مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنَّ المهن المطلوب هي: 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية، و50 مبيعات فواكه وخضروات.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي أنَّه على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتية (C.V) علي البريد الالكتروني Workforce @al-sadhan.com موضحًا بالعنوان البريدي وصف الوظيفة المتقدم لها.